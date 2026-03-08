Роль женщин в истории России назвали неоценимой

Женщины сыграли неоценимую роль в истории Российского государства. Об этом в Международный женский день, 8 марта, напомнил Telegram-канал «Первый казачий».

«Княгиня Ольга, Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Валентина Гризодубова, Прасковья Куркина, Валентина Терешкова, Людмила Павличенко, Евгения Жигуленко: перечислять имена можно бесконечно. Среди них — немало казачек. В этот день нельзя не вспомнить отвагу женщин, совершивших в 1774 году подвиг при обороне станицы Наурской», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что тогда, в отсутствие мужчин, ушедших на войну, казачки самостоятельно дали отпор восьмитысячному объединенному войску турок, проявив мужество и решимость.

Отмечается, что и сегодня женщины-казачки продолжают служить стране. По данным канала, до 900 женщин-казачек принимают участие в специальной военной операции: они работают в медицинских подразделениях, на связи, в службах обеспечения и в тылу.

«Милые дамы! Благодарим за ваш нелегкий труд. Кто-то в тылу вяжет носки, плетет масксети или делает окопные свечи, а кто-то, как ангел-хранитель, спасает жизни нашим защитникам на передовой. Все вы приближаете нашу общую Победу», — говорится в тексте.

Агентство «ПИКА» и Telegram-канал «Первый казачий» поздравили женщин с 8 марта и пожелали «мирного неба над головой, море позитивных эмоций, безграничной любви и большого счастья».