В Подмосковье проведут тематические ярмарки в честь 8 марта

Около 50 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье 8 марта

В 30 муниципальных образованиях Московской области 8 марта проведут 46 тематических ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На ярмарках посетители смогут приобрести различные продукты от местных сельхозпроизводителей, среди которых сезонные фрукты, мясо и другие.

В Волоколамске, Домодедово, Лобне и Раменском пройдет ярмарка «Женщины, с праздником весны!». Как отмечают организаторы, ярмарка подарит посетителям не только возможность приобрести различную продукцию, но и получить весеннее настроение.

Также ярмарки проведут с целью поддержки местных производителей, укрепляя связь между сельхозпредприятиями и потребителями.