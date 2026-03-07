Автомобиль с рыбаками провалился под лед на Красноярском водохранилище

В Красноярском крае машина с рыбаками ушла под воду

На Красноярском водохранилище легковой автомобиль с двумя рыбаками провалился под лед, мужчины успели выбраться из салона и вызвали спасателей. Об этом сообщает Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель».

Инцидент произошел утром 7 марта. Двое жителей края выехали на лед водохранилища на рыбалку, но из-за весеннего потепления покров не выдержал. Машина начала тонуть, водитель и пассажир сумели покинуть салон.

Прибывшие спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда эвакуировали мужчин с опасного участка и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого на Байкале в районе острова Ольхон грузовой автомобиль провалился под лед. Водитель грузовика ехал по неоткрытой ледовой переправе, где выезд на лед запрещен из-за сложной обстановки. Фура частично ушла под воду.

Ранее в Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед.