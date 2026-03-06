Продюссера и отца-одиночку Россу арестовали по обвинению певца Газманова

Суд в Москве на два месяца заключил под стражу продюсера Филиппа Россу по обвинению в мошенничестве при использовании прав на музыкальные произведения. Потерпевшим по уголовному делу проходит певец Олег Газманов, передает газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, изначально Росса проходил по делу о мошенничестве свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, после чего ему предъявили обвинение. Продюсер вину не признал. Его адвокаты ходатайствовали в суде против заключения его под стражу. Они указали, что Росса является единственным родителем несовершеннолетней дочери. Также защита обращала внимание на то, что инкриминируемое преступление связано с предпринимательской деятельностью, по которой закон прямо запрещает заключение под стражу.

Издание сообщает, что судья Константин Очиров не внял доводам защиты и согласился с позицией Следственного комитета о том, что обвиняемый может попытаться скрыться или иным образом воспрепятствовать следствию. В итоге Россу заключили под стражу сроком до 5 мая.

До этого сообщалось, что певец Газманов поднял вдвое стоимость своих выступлений перед 23 февраля. Таким образом стоимость «патриотического корпоратива» составила порядка 7 млн рублей.

Ранее жена Газманова опубликовала фото с сыном от Мавроди.