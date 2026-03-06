После аттестации иностранные студенты начали отчисляться из Сургутского политеха

В Сургутском политехническом колледже начались отчисления иностранных студентов. К этому привели результаты проведенной в колледже аттестации, сообщил «СургутИнформ-ТВ» директор учебного заведения Вадим Шутов.

Уточняется, что в ходе аттестации не все студенты смогли подтвердить высокие баллы, с которыми были зачислены в колледж. Руководство образовательного учреждения обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы они проверили документы учащихся.

В результате выяснилось, что аттестаты 35 студентов из республики Таджикистан, а также уже получивших российское гражданство иностранцев, куплены и являются подделкой.

«С них стали брать показания: где и когда учился, в какой школе, кто там был директором? А они не знают даже, где эта школа находится», — рассказал Шутов.

Руководство колледжа не ограничилось простым отчислением и подало на студентов с поддельными аттестатами иски в суд. Учебное заведение требует взыскать с семей учащихся материальный ущерб в размере потраченных на них бюджетных средств.

Ранее за неуспеваемость были отчислены учащиеся и других колледжей Югры. В общей сложности у 190 уроженцев Таджикистана школьный аттестат был выдан за границей, его подлинность вызвала сомнения у правоохранителей.