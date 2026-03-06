Размер шрифта
Москвича отправили в колонию за совращение школьниц

В Брянске мужчина получил 6 лет колонии за совращение двух девочек
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Брянске суд приговорил 34-летнего жителя Москвы к шести годам колонии за половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек 15 и 13 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Ранее судимый мужчина познакомился с 15-летней девочкой в сети после чего неоднократно приезжал в Брянск для встреч с ней. Также следствие доказало его причастность к преступлениям в отношении 13-летней дочери знакомого.

Девочка рассказала, что он склонил ее к интиму, пообещав подарить iPhone 16 Pro Max, но обещание не сдержал. Суд квалифицировал его действия по трем статьям. Адвокат пытался обжаловать приговор, утверждая, что одна из потерпевших оговорила москвича, но областной суд оставил решение в силе.

До этого в США 49-летнюю учительницу Маккензи Маклин обвинили в насилии над 18-летним бездомным учеником, она приютила юношу и совратила его.

Ранее педагог совратила школьника и написала на него заявление в полицию.

 
