Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России возбудили дело из-за распространения рекламы на YouTube

ФАС возбудила дело против блогера из-за распространения рекламы на YouTube
mindea/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против блогера Александры Посновой по факту распространения рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

«Сижу я такая на ноготочках, и приходит мне сообщение на почту о том, что на меня возбудили дело за распространение рекламы во влоге. <...> И там у меня была реклама батончиков прекрасных, ореховых. И вдруг это оказалось запрещено законом РФ», — сказала блогерша.

Поснова добавила, что в уведомлении говорилось о внесении видеохостинга в реестр нежелательных ресурсов. При этом, по ее словам, реклама была оформлена надлежащим образом. Блогерша надеется, что у нее получится оспорить дело.

Накануне в ФАС заявили, что ведомство считает незаконным размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России. В службе напомнили, что сейчас таковыми являются социальные сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостинг YouTube, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Госдуме назвали условие продолжения работы Telegram.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!