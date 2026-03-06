В России возбудили дело из-за распространения рекламы на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против блогера Александры Посновой по факту распространения рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

«Сижу я такая на ноготочках, и приходит мне сообщение на почту о том, что на меня возбудили дело за распространение рекламы во влоге. <...> И там у меня была реклама батончиков прекрасных, ореховых. И вдруг это оказалось запрещено законом РФ», — сказала блогерша.

Поснова добавила, что в уведомлении говорилось о внесении видеохостинга в реестр нежелательных ресурсов. При этом, по ее словам, реклама была оформлена надлежащим образом. Блогерша надеется, что у нее получится оспорить дело.

Накануне в ФАС заявили, что ведомство считает незаконным размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России. В службе напомнили, что сейчас таковыми являются социальные сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостинг YouTube, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

