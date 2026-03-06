Размер шрифта
В «Единой России» рассказали о модернизации здравоохранения в Еврейской автономной области

Депутат Госдумы Башанкаев: в ЕАО построено 44 фельдшерско-акушерских пункта
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

В Еврейской автономной области в рамках народной программы партии «Единая Россия» построено 44 ФАПа и отремонтировано семь медучреждений. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья и координатор направления «Здоровье человека» народной программы «Единой России» Бадма Башанкаев.

«Губернатор области и вся управленческая команда региона стремится обеспечить жителей качественной медициной, решение этого вопроса находится на высоком уровне», — отметил Башанкаев.

Парламентарий добавил, что «Единая Россия» добилась продления программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года. На эти цели в федеральном и региональных бюджетах предусмотрено около двух млрд рублей.

Также Башанкаев передал учреждениям здравоохранения современное оборудование, встретился с медицинским сообществом и обсудил активом «Единой России» вопросы развития здравоохранения.

В свою очередь, глава ЕАО Мария Костюк сообщила, что сейчас в регионе ведется работа над программой здоровьесбережения. Главная цель проекта – повысить доступность медпомощи и сделать заботу о здоровье нормой для каждого жителя области.

 
