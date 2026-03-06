Россияне искали исторические документы в онлайн-архивах почти 100 млн раз в 2025 году

В преддверии Дня архивов Поиск по архивам проанализировал, как россияне изучали исторические документы в 2025 году. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В 2025 году пользователи посмотрели материалы в Поиске по архивам 97,6 миллиона раз — на 50% больше, чем годом ранее. Число оцифрованных страниц, доступных в Поиске по архивам, превысило 22 млн — это преимущественно метрические книги, записи актов гражданского состояния и ревизские сказки.

Самыми просматриваемыми документами в 2025 году стали: метрические книги по Москве и Московской губернии (Клинскому уезду) из фондов Главархива Москвы; списки эвакуированных во время ВОВ в г. Чкалов (Оренбург) и алфавитные списки военнообязанных из Объединенного архива Оренбургской области;

ревизские сказки за 1816 год по Карсунскому уезду Симбирской губернии (из архива Ульяновской области); списки купцов и должников из архива Астраханской области; исповедные росписи 1899 года по Иркутской губернии.

Отмечается, что за прошлый год объем оцифрованных материалов в Поиске по архивам увеличился почти на 6 млн. Так, сервис пополнился документами из Ульяновской области, Республики Марий Эл, Севастополя, Республики Северная Осетия, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Адыгея.

Также в 2025 году Поиск по архивам запустил интерактивную карту храмов Москвы, с помощью которой можно найти метрические книги конкретного прихода за нужный период. А к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в сервисе появилась коллекция советских газет 1941–1945 годов.

Ранее сообщалось, что нейросети помогут найти данные о жизни людей в период ВОВ.