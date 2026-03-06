Размер шрифта
Общество

Фонд «Вклад в будущее» завершил первый этап приема заявок на проект «Маяки»

Более 6 тысяч студентов подали заявки на программу «Маяки» Сбера
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Более 6 тыс. студентов подали заявки на программу «Маяки» Сбера и фонда «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба банка.

Всего на первый этап приема заявки подали студенты из 433 университетов в 310 городах России. Больше всего заявок поступило от студентов НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС и МГУ имени М.В. Ломоносова.

По итогам первого этапа заявочной кампании 81% — студенты бакалавриата. Чаще всего заявки присылали студенты из сферы ИТ, компьютерных наук, экономики, менеджмента и инженерии.

Следующий этап – онлайн-тестирование, после которого прошедших отбор участников пригласят на деловую игру.

 
