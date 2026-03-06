«Роснефть» поддержит просветительские проекты в Эвенкии

«Роснефть» выделит новые гранты для поддержки инициатив в Эвенкии

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» провели конкурс и выделили новые гранты для поддержки инициатив, направленные на сохранение природного и культурного наследия Эвенкийского района Красноярского края, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Грант выделили на просветительский проект по созданию справочника-определителя редких и охотничье-промысловых птиц Эвенкии. Всего на территории Эвенкии обитает около 40 видов редких птиц. Новый справочник планируется распространить среди объединений коренных малочисленных народов, образовательных организаций и органов власти.

Также грант получит этнокультурный проект «Живая нить Севера». В нем в цифровом и печатном форматах объединят знания о фольклоре, орнаментальном искусстве и традиционных ремеслах.

В альбоме опишут быт, обычаи, верования и секреты ремесленных мастеров, а цифровая версия станет базой для образовательной платформы о культурном наследии эвенков.

Проект приурочен к Году единства народов России и внесет заметный вклад в укрепление межнационального диалога.