В «СберСтраховании» назвали самые популярные сферы среди женщин

Сбер: российские предпринимательницы чаще всего страхуют сферу розничной торговли

Чаще всего российские предпринимательницы страхуют сферу розничной торговли (46%), кафе и рестораны (11%) и фермерские хозяйства (7%), следует из результатов анализа статистики «СберСтрахования».

По данным анализа, мужчины чаще всего оформляют страховые полисы в сфере торговли (26%), фермерства (20%) и перевозки пассажиров и грузов (7%).

В компании отметили, что полис «Защита 360» покрывает происшествия с имуществом, финансами и сотрудниками.

Чаще всего договора заключают предпринимательницы в Москве и Московской области (9%), Краснодарском крае (5%) и Иркутской области (4,3%).