Ноготь женщины позеленел и начал отслаиваться после маникюра

Daily Mail: ноготь британки позеленел и отслоился после маникюра
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ноготь женщины из Англии позеленел и начал отслаиваться после маникюра, пишет Daily Mail.

Джоанн Хардкасл, которая много лет делала гелевое покрытие и гордилась своими ухоженными ногтями, впервые решила попробовать строительный гель. Однако при первом же снятии покрытия она обнаружила на ногте странный зеленый оттенок. Мастер салона успокоила клиентку и нанесла новый слой геля, что стало ошибкой.

Через несколько недель ситуация ухудшилась. При снятии временного покрытия выяснилось, что ноготь не только приобрел ярко-зеленый цвет, но и начал источать неприятный запах и отслаиваться. Кожа вокруг пальца покраснела, покрылась волдырями и болела.

«Я была в ужасе. Мне приходилось прятать руки», — вспоминает Джоанн.

Салон не предложил никаких объяснений или помощи, более того, с Хардкасл взяли плату за удаление испорченного ногтя. Обращение к частному врачу и тест на грибок не дали точного диагноза, кроме констатации бактериальной инфекции.

Тина Белло, эксперт по маникюру, рассказала, что женщины развился онихолизис (отслоение ногтя), в полость которого попала вода, создав идеальную среду для размножения бактерии Pseudomonas. Это и вызвало характерное зеленое окрашивание, известное в индустрии как «зеленые пятна».

«Как только появилось отслоение, наращенное покрытие необходимо было немедленно снять. Здоровье ногтей всегда важнее эстетики», — подчеркнула Белло.

Ранее стало известно, как не испортить ногти после снятия гель-лака.

 
