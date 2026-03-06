В семейном центре им. Мещерякова создали систему комплексной реабилитации

В семейном центре им. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе создали уникальную систему комплексной реабилитации и образования для детей с особенностями развития, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в центре занимаются дети, которым приходится прикладывать большое количество труда, чтобы научиться говорить и писать.

«Я хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову и всю ее команду, а это около 200 человек, которые несут эту благородную миссию уже много лет. Очень важно то, что каждый уголок этого центра работает — это и кабинет психолога, и все, что связано с творчеством, и спортивный зал», — сказал Воробьев.

Сейчас в центре находятся 171 воспитанник. Более 40% из них – дети из разных регионов России.

На базе центра создали собственную школу и детский сад. Также в центре работают 11 учебно-производственных мастерских, среди которых швейная, керамическая, художественная и другие студии. Кроме того, в центре работает музыкальная школа.

«За последние годы у нас произошли огромные изменения — мы не только провели капитальный ремонт детского отделения, но еще и построили новый центр, где сейчас и молодые инвалиды, и участники СВО проходят реабилитацию», — рассказала советник учреждения социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А.И. Мещерякова» Галина Епифанова.

В этом году многие выпускники центра продолжили обучение в профильных учебных заведениях, а еще 15 человек перешли в отделение для инвалидов молодого возраста.