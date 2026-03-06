Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Хоккей и фигурное катание стали самыми популярными видами спорта у россиян на Олимпиаде

«Чемпионат»: каждый шестой россиянин следил за Олимпиадой в Милане
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Каждый шестой россиянин следил за зимними Олимпийскими играми в Милане, следует из результатов совместного исследования «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и консалтинговой компании Wanta Group.

Большинство россиянок (88%) активно следили за фигурным катанием, а 43% мужчин – за хоккеем. За лыжными гонками следили 16% мужчин и 15% женщин.

По данным исследования, 58% россиян смотрели трансляции Олимпиады, 40% читали новости, а 38% узнавали о результатах из обзоров и хайлайтов.

Всего в Олимпийских играх участвовали 94 страны, а Россию представляли 13 спортсменов в 7 видах спорта. Большинство россиян (92%) поддерживали российских спортсменов в фигурном катании и 86% — в лыжных гонках.

«Наши исследования показывают, что россияне по-прежнему следят за Олимпийскими играми. Приятно отметить, что большая часть аудитории искренне переживает за успехи наших спортсменов», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Всего Олимпийские игры в Италии в онлайн-кинотеатре Okko посмотрели около 8 млн россиян. На Олимпиаде было разыграно 116 комплектов наград. Медальный зачет выиграла сборная Норвегии.

Исследование проводилось с 26 февраля по 1 марта 2026 года в крупнейших городах-миллионниках России. Всего в исследовании приняли участие 1056 респондентов.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!