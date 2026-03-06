Хоккей и фигурное катание стали самыми популярными видами спорта у россиян на Олимпиаде

«Чемпионат»: каждый шестой россиянин следил за Олимпиадой в Милане

Каждый шестой россиянин следил за зимними Олимпийскими играми в Милане, следует из результатов совместного исследования «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и консалтинговой компании Wanta Group.

Большинство россиянок (88%) активно следили за фигурным катанием, а 43% мужчин – за хоккеем. За лыжными гонками следили 16% мужчин и 15% женщин.

По данным исследования, 58% россиян смотрели трансляции Олимпиады, 40% читали новости, а 38% узнавали о результатах из обзоров и хайлайтов.

Всего в Олимпийских играх участвовали 94 страны, а Россию представляли 13 спортсменов в 7 видах спорта. Большинство россиян (92%) поддерживали российских спортсменов в фигурном катании и 86% — в лыжных гонках.

«Наши исследования показывают, что россияне по-прежнему следят за Олимпийскими играми. Приятно отметить, что большая часть аудитории искренне переживает за успехи наших спортсменов», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Всего Олимпийские игры в Италии в онлайн-кинотеатре Okko посмотрели около 8 млн россиян. На Олимпиаде было разыграно 116 комплектов наград. Медальный зачет выиграла сборная Норвегии.

Исследование проводилось с 26 февраля по 1 марта 2026 года в крупнейших городах-миллионниках России. Всего в исследовании приняли участие 1056 респондентов.