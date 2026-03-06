Врач предупредила об опасности резкого возвращения к тренировкам после ОРВИ

После перенесенной вирусной инфекции организму требуется некоторое время для полного восстановления, поэтому решение вернуться к интенсивным занятиям спортом сразу после выздоровления может навредить организму. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Специалист отметила, что основным фактором риска становится воздействие вируса на миокард, поскольку возбудители ОРВИ имеют способность поражать клетки сердца. В острой фазе болезни иммунная система атакует вирус, однако даже после того, как основные симптомы стихнут, воспалительный процесс в миокарде может сохраниться или продолжить развиваться спустя некоторое время. В этот период чрезмерная физическая нагрузка способна привести к критической перегрузке миокарда.

Врач добавила, что организм молодых людей имеет высокий компенсаторный резерв, благодаря которому нарушения ритма или начинающаяся сердечная недостаточность на протяжении долгого времени остаются незамеченными. Однако когда человек начинает тренировку в полную силу, его резервные механизмы могут дать сбой, в результате чего возрастет риск фатальных нарушений сердечного ритма.

Помимо этого, по словам эксперта, после вирусной инфекции долгое время сохраняется повышенная чувствительность слизистой бронхолегочной системы к внешним раздражителям. Поэтому даже при хорошем самочувствии глубокий вдох во время физической активности может вызвать бронхоспазм — резкое сужение дыхательных путей. В итоге могут начать развиваться бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхоэктатическая болезнь.

Сразу после выздоровления иммунные клетки организма также не успевают возобновить свою активность. Интенсивные занятия спортом провоцируют выброс гормонов стресса, которые начинают подавлять иммунитет. На фоне этого человек рискует вновь столкнуться с заболеванием, вторая волна которого может протекать тяжелее первой.

«Кроме того, даже легкая инфекция приводит к временному снижению синтеза белка в мышечной ткани. Возврат к тренировкам до восполнения энергетических запасов и восстановления ресурсов мышечных волокон чреват не прогрессом, а перетренированностью и микротравматизацией», — добавила врач.

Она предупредила, что после выздоровления возвращаться к тренировкам важно постепенно. В этом вопросе ориентирами могут стать полное исчезновение всех симптомов, период дополнительного отдыха и при необходимости прохождение полного курса реабилитации. При этом минимальный интервал даже после нетяжелого ОРВИ должен составлять не менее одной недели.

