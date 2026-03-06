Размер шрифта
Эксперт объяснил, почему с возрастом люди реже общаются вживую

Взрослые люди нередко испытывают трудности при попытке назначить время для встреч с друзьями, поскольку в свободные часы многие отдают предпочтение восстановлению после работы и выполнению бытовых дел. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию сети VR-арен WARPOINT Эрик Калоян.

Специалист отметил, что личные встречи друзей зачастую откладываются не из-за отсутствия желания, а из-за логистики. При попытке договориться о формате люди обращают внимание на удобство расположения, длительность встречи и стоимость программы.

«Встреча без заранее запланированного сценария нередко превращается в попытку одновременно и поддержать разговор, и как-то отключиться и отдохнуть от собственного напряжения или проблем, что редко получается в диалоге между людьми. В результате появляется ощущение, что с друзьями скучно или тяжело: у людей разные ритмы, кто-то устал, кто-то только проснулся, а времени на долгие посиделки нет», — подчеркнул он.

По словам эксперта, при подобных условиях стоит отдавать предпочтение форматам встречи с общей активностью и понятными правилами. Рекомендуется организовать совместный поход на квест, командную игру или спортивные занятия. При этом после таких мероприятий люди зачастую отправляются в более спокойное место, чтобы продолжить общение там.

