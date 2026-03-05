Отец насиловал пятилетнюю дочь и продавал видео в даркнете

В Бельгии суд приговорил жителя Гента к 15 годам тюрьмы за многолетнее насилие над собственной дочерью. Об этом сообщает издание Hln.
Расследование началось 21 января 2025 года после того, как в базе Интерпола появились порнографические фото с бельгийской девочкой. Полиция вычислила IP-адрес семьи из Гента и пришла в дом с обыском.
В компьютере и телефоне отца пострадавшей были найдены тысячи изображений девочки и видео, на которых мужчина насиловал ребенка. Задержанный признался, что начал насиловать дочь, когда ей исполнилось пять лет, ролики он продавал в даркнете. Известно, что 15 лет назад мужчина уже был судим за распространение детской порнографии.
Суд признал его крайне опасным для общества, назначил 15 лет тюрьмы и запретил приближаться к детям.
До этого в Бразилии мужчина изнасиловал дочь, едва освободившись из тюрьмы.
Ранее отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал.