Отец насиловал пятилетнюю дочь и продавал видео в даркнете

В Бельгии мужчина несколько лет насиловал дочь и продавал видео

В Бельгии суд приговорил жителя Гента к 15 годам тюрьмы за многолетнее насилие над собственной дочерью. Об этом сообщает издание Hln.

Расследование началось 21 января 2025 года после того, как в базе Интерпола появились порнографические фото с бельгийской девочкой. Полиция вычислила IP-адрес семьи из Гента и пришла в дом с обыском.

В компьютере и телефоне отца пострадавшей были найдены тысячи изображений девочки и видео, на которых мужчина насиловал ребенка. Задержанный признался, что начал насиловать дочь, когда ей исполнилось пять лет, ролики он продавал в даркнете. Известно, что 15 лет назад мужчина уже был судим за распространение детской порнографии.

Суд признал его крайне опасным для общества, назначил 15 лет тюрьмы и запретил приближаться к детям.

До этого в Бразилии мужчина изнасиловал дочь, едва освободившись из тюрьмы.

Ранее отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал.