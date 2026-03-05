Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Отец насиловал пятилетнюю дочь и продавал видео в даркнете

В Бельгии мужчина несколько лет насиловал дочь и продавал видео
Shutterstock

В Бельгии суд приговорил жителя Гента к 15 годам тюрьмы за многолетнее насилие над собственной дочерью. Об этом сообщает издание Hln.

Расследование началось 21 января 2025 года после того, как в базе Интерпола появились порнографические фото с бельгийской девочкой. Полиция вычислила IP-адрес семьи из Гента и пришла в дом с обыском.

В компьютере и телефоне отца пострадавшей были найдены тысячи изображений девочки и видео, на которых мужчина насиловал ребенка. Задержанный признался, что начал насиловать дочь, когда ей исполнилось пять лет, ролики он продавал в даркнете. Известно, что 15 лет назад мужчина уже был судим за распространение детской порнографии.

Суд признал его крайне опасным для общества, назначил 15 лет тюрьмы и запретил приближаться к детям.

До этого в Бразилии мужчина изнасиловал дочь, едва освободившись из тюрьмы.

Ранее отец пригласил к себе на выходные дочь-школьницу и изнасиловал.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!