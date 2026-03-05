Размер шрифта
Ромашина выразила уверенность в успехе российских паралимпийцев на Играх в Италии

Ромашина: российские паралимпийцы в отличной форме
Антон Денисов/РИА Новости

Российские паралимпийцы находятся в отличной форме. Об этом заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина, сообщает Regnum.

В беседе с журналистами она выразила уверенность в высоких результатах российских паралимпийцев на предстоящих Играх, назвав спортсменов гордостью страны.

«Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, будем их поддерживать, будем смотреть и комментировать их выступления. Я знаю, я уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», — отметила она.

Ромашина подчеркнула, что гордится российскими спортсменами, и пожелала им «спокойствия, душевного равновесия и побед, которые обязательно будут, так как за российскими спортсменами стоит целая страна».

Напомним, IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). По данным оргкомитета, приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.

 
