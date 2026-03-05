Россиянки признались, что любят делать подарки

В праздники большинство россиянок (57%) ставит на первое место подарки для близких, делают презенты прежде всего себе 23%, 20% хотят получать их от других. Это следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и бренда декоративной косметики Arive Makeup.

Чаще всего для подарка родным и друзьям, согласно опросу, россиянки выбирают сладости и вкусную еду, такой вариант назвали 28% респондентов.

На втором месте — совместный досуг (26%). Также участницы опроса предпочитают дарить товары для дома и технику (15%), косметику и бьюти-средства (13%), различные аксессуары (10%) и цветы (8%).

Авторы исследования также отметили, что за последние годы понятие «забота о себе» стало для россиянок более обширным и подразумевает баланс в разных сферах.

В частности, для 16% респондентов оно связано с полноценным сном, для 14% важны уходовые процедуры, бьюти-ритуалы и макияж. 19% предпочитают покупки декоративной косметики и средств для ухода, приятных мелочей без повода или обновление гардероба.

В числе других способов заботы о себе россиянки назвали прогулки на свежем воздухе (13%), время наедине с собой (11%), занятия спортом или другой физической активностью (10%), встречу с близкими и друзьями (9%) и саморазвитие (8%).

При этом 31% респондентов отметили, что им хотелось бы уделять больше времени заботе о себе, 38% не успевают сделать многое из задуманного.

В то же время четверть респондентов уверены, что им достаточно времени на себя. 8% ставят заботу о себе в приоритет и посвящают этому все свое время.

Опрос также показал, что макияж для россиянок стал частью заботы о себе. Большинство из них (24%) наносят его просто так, еще 23% делают это по праздникам. 17% респондентов ответили, что макияж помогает им почувствовать уверенность перед важным днем, 16% используют косметику как способ поднять себе настроение.

В числе других причин — период перемен и новых этапов в жизни (7%), желание замедлиться и посвятить время себе (5%), эксперименты с образом (4%) и моменты усталости (4%).