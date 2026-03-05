Россиянка ударила ножом сожителя, который разговаривал с телевизором

В Энгельсе женщина напала с ножом на сожителя за разговоры с телевизором

В Энгельсе суд приговорил 55-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии за то, что она ударила ножом сожителя во время ссоры, мужчина не выжил. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент произошел вечером в поселке Приволжский. Женщина распивала алкоголь с 60-летним сожителем. Между ними вспыхнул конфликт на почве давних претензий, обвиняемой не нравилось, что мужчина не работает, выпивает и разговаривает с телевизором.

В ходе ссоры она схватила нож и ударила им возлюбленного. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

