Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Россиянка ударила ножом сожителя, который разговаривал с телевизором

В Энгельсе женщина напала с ножом на сожителя за разговоры с телевизором
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

В Энгельсе суд приговорил 55-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии за то, что она ударила ножом сожителя во время ссоры, мужчина не выжил. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент произошел вечером в поселке Приволжский. Женщина распивала алкоголь с 60-летним сожителем. Между ними вспыхнул конфликт на почве давних претензий, обвиняемой не нравилось, что мужчина не работает, выпивает и разговаривает с телевизором.

В ходе ссоры она схватила нож и ударила им возлюбленного. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

До этого в Саратове пенсионерка ударила ножницами в грудь мужа сестры. Женщина проявила интерес к мужчине, но тот не ответил взаимностью. Когда сестра ненадолго отлучилась в магазин, женщина схватила ножницы и нанесла удар обидчику в грудь. Пострадавшего госпитализировали. Ранее судимую подозреваемую задержали,

Ранее петербуржец изрезал знакомого ножом из-за фантика.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!