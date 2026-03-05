Сбер объявил о старте круглогодичной цифровой школы для преподавателей

Сбер объявил о старте нового сезона круглогодичной цифровой школы для преподавателей, сообщает пресс-служба банка.

Всего в 2026 году школа примет 4 тыс. участников.

«В этом году мы решили не ограничиваться одним сезоном и сделали программу всесезонной, чтобы как можно больше преподавателей по всей стране могли получить актуальные знания в удобное для них время», — рассказала управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

Во время обучения преподаватели смогут освоить генеративный ИИ, узнать о строении ИИ-агентов, научиться работать с ИИ-ассистентами и изучить другие современные инструменты разработки.

«Несмотря на быстрое развитие ИИ-технологий, мы видим острую потребность в развитии лидерских компетенций. Качество человеческого общения становится все более важным фактором в развитии любого проекта от студенческих инициатив до создания собственного бизнеса», — отметила генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук.

Обучение в школе проходит полностью онлайн. Преподаватели примут участие в вебинарах, электронных курсах и пройдут итоговую аттестацию, по итогам которой им выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Летом Сбер откроет регистрацию на летний сезон с акцентом на применение ИИ в разных отраслях экономики.