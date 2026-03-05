Mirror: в Англии собака учуяла у хозяйки рак легких на ранней стадии

В Англии собака помогла хозяйке обнаружить, что у нее рак, пишет Mirror.

Коллин Фергюсон из деревни Хедкорн в графстве Кент заметила странное поведение своей немецкой овчарки по кличке Инка, когда той было около двух лет. Собака начала постоянно нюхать хозяйке рот и выглядела обеспокоенной.

Сначала женщина обратилась к терапевту: ей проверили зубы и сделали анализы, однако никаких проблем не обнаружили. Несмотря на это, питомица продолжала вести себя так же. Через несколько месяцев Фергюсон решила пройти полное обследование организма.

Вскоре врачи обнаружили у нее в левом легком опухоль размером примерно с мяч для гольфа. Позже диагноз подтвердился — рак легкого первой стадии.

По словам Коллин, она была шокирована результатами, поскольку никогда не курила и не испытывала явных симптомов болезни. Единственным признаком была усталость, которую она списывала на работу учителем и возраст.

«Ее [cобаки] поведение изменилось — она постоянно тянулась к моему рту. Каждый раз, когда она нюхала мое дыхание, она смотрела на меня очень внимательно», — вспоминает женщина.

В итоге британке провели операцию по удалению опухоли. Дополнительного лечения не потребовалось, поскольку болезнь обнаружили на ранней стадии.

По словам Фергюсон, хирург сказал ей, что подобные случаи крайне редки: рак легких обычно находят значительно позже. Женщина убеждена, что именно ее собака помогла спасти ей жизнь.

Позже Инку обучили как собаку поддержки, чтобы помогать хозяйке справляться с тревогой и паническими атаками, возникшими после пережитой болезни.

Ранее в США девушку растерзали собаки собственной матери, когда она защищала маленького сына.