Общество

Для российских школьников организуют конкурс с дополнительными баллами к ЕГЭ

НИУ МГСУ и Capital Group проведут конкурс с дополнительными баллами к ЕГЭ
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Национальный исследовательский Московской государственный строительный университет (НИУ МГСУ) и девелопер Capital Group проведут в марте-апреле конкурс в области строительства для школьников и студентов колледжей, сообщает пресс-служба девелопера.

Победители конкурса получат 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ или вступительных испытаний при поступлении в НИУ МГСУ.

Конкурсанты будут решать теоретические задачи и практические кейсы в области цифровых технологий в строительстве, архитектуре и градостроительстве.

В рамках основного этапа участники пройдут компьютерное тестирование с вопросами по утвержденным темам. Принять участие в конкурсе смогут школьники 10-11-х классов, а также студенты 4-го курса колледжа.

«Конкурсантов ждут вопросы и задачи, которые потребуют не только типовых школьных знаний, но и умения видеть картину целиком – так, как это делают настоящие профессионалы в области строительства, архитектуры и урбанистики», — сообщил ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

По словам члена правления, директора по персоналу и организационному развитию Capital Group Михаила Сивака, участие девелопера в конкурсе НИУ МГСУ помогает выстраивать непрерывную траекторию от школы к вузу и к профессиональной реализации.

«Мы хотим, чтобы талантливые ребята понимали: строительная отрасль ждет их идей и энергии, а Capital Group готова помочь им раскрыть потенциал. Практика показывает: чем раньше молодые люди погружаются в профессию, тем выше их мотивация и качество подготовки», — рассказал Сивак.

Результаты конкурса подведут в середине мая. Победителям вручат дипломы и сувенирную продукцию от НИУ МГСУ, а Capital Group организует экскурсии на стройплощадки и стажировки для лучших участников.

Павел Акимов добавил, что в конкурсах и олимпиадах НИУ МГСУ ежегодно принимают участие учащиеся около 650 учебных заведений из 58 регионов страны. В 2025 году из 3,5 тыс. школьников старших классов, участвовавших в олимпиадах и конкурсах НИУ МГСУ, около 400 человек поступили в НИУ МГСУ.

 
