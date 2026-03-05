Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне ночуют в аэропорту после недопуска на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства

Shot: авиакомпания отказала туристам из РФ в полете в ОАЭ из-за гражданства
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Россияне вынуждены искать жилье в Бангкоке из-за того, что авиакомпания не взяла их на борт самолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказали сами путешественники, они заранее купили билеты на самолет, следовавший в Абу-Даби. Они прошли электронную регистрацию, выбрали места и сделали все необходимое. Предполагалось, что из города они полетят в Москву.

Уже в аэропорту Абу-Даби выяснилось, что на борт пускают только граждан ОАЭ, остальные вылететь не смогут.

«На все претензии перевозчик отвечает, что необходимо «звонить в офис компании». Вернуть деньги также не получается», – сообщается в публикации.

Представители авиакомпании отправили клиентам «бумажку с извинениями». Сейчас россияне вынуждены искать место для ночлега. Некоторые решили вернуться в Паттайю, остальные срочно ищут жилье, оплачивать его придется самостоятельно. Часть граждан все еще находится в аэропорту, так как денег на отель или его альтернативу у них нет.

Ранее стало известно, что ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке достигнет 3 млрд.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!