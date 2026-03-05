Россияне ночуют в аэропорту после недопуска на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства

Россияне вынуждены искать жилье в Бангкоке из-за того, что авиакомпания не взяла их на борт самолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказали сами путешественники, они заранее купили билеты на самолет, следовавший в Абу-Даби. Они прошли электронную регистрацию, выбрали места и сделали все необходимое. Предполагалось, что из города они полетят в Москву.

Уже в аэропорту Абу-Даби выяснилось, что на борт пускают только граждан ОАЭ, остальные вылететь не смогут.

«На все претензии перевозчик отвечает, что необходимо «звонить в офис компании». Вернуть деньги также не получается», – сообщается в публикации.

Представители авиакомпании отправили клиентам «бумажку с извинениями». Сейчас россияне вынуждены искать место для ночлега. Некоторые решили вернуться в Паттайю, остальные срочно ищут жилье, оплачивать его придется самостоятельно. Часть граждан все еще находится в аэропорту, так как денег на отель или его альтернативу у них нет.

Ранее стало известно, что ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке достигнет 3 млрд.