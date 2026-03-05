Более 30 тыс. молодых людей из 168 стран подали заявки на МФМ-2026

К Международному фестивалю молодежи провели уже 450 событий по всему миру

Более 30 тысяч молодых людей из 168 стран подали заявки на участие в Международном фестивале молодежи (МФМ-2026), сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. Заявочная кампания стартовала 5 февраля и продлится до 30 апреля.

«Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге станет площадкой для встречи 10 тыс. молодых людей со всего мира. Всего за месяц мы получили более 30 тыс. молодых людей из 168 стран мира, из них около 14 тыс. заявок от иностранных граждан. Мы рады видеть на фестивале ребят, готовых взять на себя ответственность за будущее планеты», — отметил Гуров.

По данным организаторов, по всему миру уже проведено более 450 мероприятий, посвященных МФМ-2026. Только в России о фестивале узнали свыше 62 тыс. молодых людей через квизы, мастер-классы, спортивные турниры, встречи со студентами и другие мероприятия.

Участниками МФМ-2026 станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из различных сфер. Также в программе примут участие 1 тыс. подростков 14–17 лет — по 500 из России и зарубежья.

«Мы получаем заявки из всех регионов мира. При этом особенно важно, что интерес к Фестивалю со стороны зарубежных участников практически сопоставим с активностью российских заявителей – сегодня мы видим примерно равное соотношение заявок из-за рубежа и из нашей страны», — отметил гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Фестиваль пройдет под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» и станет пространством для международного диалога, а также витриной лучших российских практик.