Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Сокращение численности госслужащих Москвы назвали оправданным шагом

Экономист Масленников: сокращение госслужащих оптимизирует бюджет Москвы
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение численности госслужащих Москвы на 15% оправданно и поможет оптимизировать бюджет столицы, заявил агентству городских новостей «Москва» ведущий эксперт центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

По его словам, это может стать ориентиром для других субъектов РФ.

«Напомню, что дефицит бюджета регионов в 2025 году возрос в годовом выражении в 3,5 раза, подобравшись почти к 1,5 трлн рублей. Решения правительства Москвы в этом смысле полностью отвечают вызовам текущего момента, стоящим перед Россией, и являются убедительным примером ответственной и социально ориентированной бюджетной политики», — сказал он.

Масленников добавил, что темпы роста доходов городского бюджета столицы за 2 месяца против плановых сократились более чем втрое.

«Меньший темп увеличения потребовал ряд оперативных решений на опережение с учетом безусловного выполнения всех обязательств правительства Москвы», — сказал он.

Он подчеркнул, что инвестпрограммы предполагается сократить на 10%.

«Секвестр коснется в первую очередь тех, что запланированы, но не начали исполняться. Расходы по другим программам будут оптимизированы, не исключены и частичные сокращения», — заключил экономист.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!