Сокращение численности госслужащих Москвы назвали оправданным шагом

Сокращение численности госслужащих Москвы на 15% оправданно и поможет оптимизировать бюджет столицы, заявил агентству городских новостей «Москва» ведущий эксперт центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

По его словам, это может стать ориентиром для других субъектов РФ.

«Напомню, что дефицит бюджета регионов в 2025 году возрос в годовом выражении в 3,5 раза, подобравшись почти к 1,5 трлн рублей. Решения правительства Москвы в этом смысле полностью отвечают вызовам текущего момента, стоящим перед Россией, и являются убедительным примером ответственной и социально ориентированной бюджетной политики», — сказал он.

Масленников добавил, что темпы роста доходов городского бюджета столицы за 2 месяца против плановых сократились более чем втрое.

«Меньший темп увеличения потребовал ряд оперативных решений на опережение с учетом безусловного выполнения всех обязательств правительства Москвы», — сказал он.

Он подчеркнул, что инвестпрограммы предполагается сократить на 10%.

«Секвестр коснется в первую очередь тех, что запланированы, но не начали исполняться. Расходы по другим программам будут оптимизированы, не исключены и частичные сокращения», — заключил экономист.