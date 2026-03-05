В Крыму впервые проведут Летнюю школу казачьего искусства

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» в августе 2026 года впервые пройдет Летняя школа казачьего искусства, ее участниками станут 400 молодых казаков и казачек со всей России. Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета при президенте России по делам казачества атаман Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и спорту Игорь Кочубеев.

Уточняется, что по итогам программы участники разработают не менее пяти концепций муралов, создадут 10 концепций мерча для Всероссийского слета казачьей молодежи, а также запишут музыкальные треки и подготовят танцевальную постановку.

Кроме того, на заседании сообщили, что VII Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в Липецкой области. Мероприятие традиционно объединит представителей молодежных казачьих организаций из разных регионов России и станет площадкой для обмена опытом, образовательной работы и разработки новых проектов.

Также участники заседания рассмотрели вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, подвели промежуточные итоги работы с казачьей молодежью и обозначили планы на 2026 год.

Отдельно на заседании был поднят вопрос о мерах по противодействию деструктивным религиозным течениям в молодежной среде.