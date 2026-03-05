Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Крыму впервые проведут Летнюю школу казачьего искусства

Участниками школы казачьего искусства арт-кластера «Таврида» станут 400 человек
Всероссийское Казачье Общество

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» в августе 2026 года впервые пройдет Летняя школа казачьего искусства, ее участниками станут 400 молодых казаков и казачек со всей России. Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по организации работы с казачьей молодежью Совета при президенте России по делам казачества атаман Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и спорту Игорь Кочубеев.

Уточняется, что по итогам программы участники разработают не менее пяти концепций муралов, создадут 10 концепций мерча для Всероссийского слета казачьей молодежи, а также запишут музыкальные треки и подготовят танцевальную постановку.

Кроме того, на заседании сообщили, что VII Всероссийский слет казачьей молодежи пройдет в Липецкой области. Мероприятие традиционно объединит представителей молодежных казачьих организаций из разных регионов России и станет площадкой для обмена опытом, образовательной работы и разработки новых проектов.

Также участники заседания рассмотрели вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, подвели промежуточные итоги работы с казачьей молодежью и обозначили планы на 2026 год.

Отдельно на заседании был поднят вопрос о мерах по противодействию деструктивным религиозным течениям в молодежной среде.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!