Общество

Фермерскую ярмарку проведут в Подмосковье

Фермерская ярмарка «Вкусная пятница» пройдет в Подмосковье
Mos.ru

В Красногорске 5 марта пройдет фермерская ярмарка «Вкусная пятница», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетители смогут приобрести товары от четырех фермеров, различные сорта чая, десерты, колбасы и другую фермерскую продукцию.

Также на ярмарке представят шоколадные изделия ручной работы.

В ведомстве отметили, что проект направлен на поддержку малых форм хозяйствования и создание новых каналов сбыта продукции без дополнительных затрат для фермеров.

Сегодня его участниками являются более 75 хозяйств и свыше 30 площадок Московского региона.

 
