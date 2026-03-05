Фермерскую ярмарку проведут в Подмосковье

В Красногорске 5 марта пройдет фермерская ярмарка «Вкусная пятница», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетители смогут приобрести товары от четырех фермеров, различные сорта чая, десерты, колбасы и другую фермерскую продукцию.

Также на ярмарке представят шоколадные изделия ручной работы.

В ведомстве отметили, что проект направлен на поддержку малых форм хозяйствования и создание новых каналов сбыта продукции без дополнительных затрат для фермеров.

Сегодня его участниками являются более 75 хозяйств и свыше 30 площадок Московского региона.