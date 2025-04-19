Кардиолог объяснила рост сердечно-сосудистых заболеваний

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 30 лет число летальных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось на 50%. Ежегодно во всем мире от этого диагноза уходят из жизни более 17 миллионов человек, в России эта цифра составляет около 800 тысяч. Как предупредить развитие сердечных патологий и повысить эффективность лечения, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская.

Врач объяснила такое резкое увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний несколькими причинами.

«Во-первых, гиподинамия. Мы стали вести менее подвижный образ жизни. Этот фактор негативно сказывается на состоянии сосудов и сердечной мышцы, приводит к избыточной массе тела и развитию диабета. Многие исследования показывают, что значительный прирост заболеваемости связан с экологией. Повышают нагрузку на сердце острый стресс и наши вредные привычки. Наследственность играет не меньшую роль: вы находитесь в зоне риска, если у ваших родителей были похожие проблемы», — объяснила она.

По мнению кардиолога, самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы является ишемическая болезнь. В России на нее приходится до 54% летальных случаев. Следом идут сердечная аритмия, гипертония и сердечная недостаточность.

«Лечат сердечно-сосудистые заболевания в основном с помощью медикаментозной терапии. Но не всегда она приносит нужный результат. Это случается из-за неправильной дозировки, привыкания организма к препарату или индивидуальных особенностей человека», — сказала эксперт.

Иногда причина в пациенте. По словам врача, многие самостоятельно корректируют дозу или заменяют препараты аналогами, игнорируют диету и правила приема лекарств (пропускают приемы или принимают препараты только в случае нужды). Некоторые запивают таблетки грейпфрутовым соком.

«Неэффективность приема медикаментов может быть обусловлена вредными привычками. Многие лекарства несовместимы с алкоголем, и их сочетание опасно для жизни. Никотин также играет негативную роль, так как сужает сосуды и затрудняет проникновение действующих веществ в ткани. Медикаментозная терапия даст хороший результат только в случае строгого соблюдения врачебных рекомендаций», — предупреждает Богаевская.

По ее словам, дополнить лечение можно современным неинвазивным методом — усиленной наружной контрпульсацией. Суть ее в том, что на ткани нижних конечностей и малого таза пациента воздействуют манжетами со сжатым воздухом. Это усиливает кровоток, улучшая циркуляцию и предотвращая застойные явления в сосудистой системе. УНКП оказывает положительное воздействие как на сердце, так и на мозг. Благодаря стимуляции микроциркуляции и неоангиогенезу, улучшается кровоток и восстановление тканей, что способствует защите от развития ишемических процессов, сохранению памяти и снижению риска инсультов.

«УНКП не заменяет операцию. Более того, применять эту процедуру в острых состояниях не рекомендуют. Она подойдет как профилактика развития болезни или в период восстановления после хирургических вмешательств. УНКП не выступает в роли замены медикаментозного лечения, а, наоборот, является его эффективным дополнением. Методика применяется, если у пациента уже наблюдается поражение сосудов, повышенное артериальное давление, были инфаркты или инсульты», — уточнила кардиолог.

В завершении она отметила, что самым простым способом защитить свое сердце является здоровый образ жизни, физическая активность и отказ от вредных привычек.

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