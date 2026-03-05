Названы неочевидные признаки ослабления иммунитета

Врач Ильинцева: заеды в углах рта могут говорить об ослабленном иммунитете

Врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей, кандидат медицинских наук Надежда Ильинцева рассказала «Газете.Ru» о пяти неочевидных признаках ослабления иммунитета и объяснила, на какие симптомы стоит обратить внимание.

По словам специалиста, задача иммунной системы — защищать организм от внешних угроз (заражения микробами, отравления токсинами и др.) и внутренних — таких как переродившиеся клетки, агрессивные аутоиммунные комплексы, а также отжившие свой срок клетки и структуры организма.

«При хорошей иммунной функции человек редко болеет инфекционными заболеваниями, у него отсутствуют аллергические и аутоиммунные процессы, не развиваются новообразования (опухоли), а случайные травмы, ожоги и другие повреждения заживают быстро и без последствий», — рассказала врач.

Ослабление иммунитета, отметила Ильинцева, в первую очередь проявляется повышением частоты заболеваний, склонностью к хронизации инфекций и частым обострениям уже имеющихся хронических процессов. Также могут активизироваться аллергические и аутоиммунные реакции, возрастает онкологический риск.

Однако, подчеркнула врач, существуют и менее очевидные признаки снижения иммунной защиты.

Так, первый признак — проблемы с кожей и нарушение ее барьерной функции. К ним относятся заеды в углах рта, воспаления и нагноения, рецидивирующие фолликулит, фурункулез, абсцессы. Поводом насторожиться могут стать частые герпетические высыпания на губах и вокруг носа, опоясывающий лишай (герпес), грибковые поражения кожи и ногтей, а также появление бородавок и папиллом.

Второй признак — нарушение функции и барьерных свойств слизистых оболочек. Это может проявляться персистирующим нарушением носового дыхания, хроническим насморком или кашлем, упорным стоматитом. Также возможны грибковые поражения ЖКТ (кандидоз пищевода и кишечника), аногенитального тракта («молочница» у женщин), генитальный герпес и кондиломы аногенитальной зоны.

Третий признак — увеличение лимфатических узлов и разрастание лимфоидной ткани. Речь идет о гипертрофии аденоидов и небных миндалин, что может свидетельствовать о постоянной нагрузке на иммунную систему.

Четвертый признак — синдром хронической усталости. Повышенная утомляемость, слабость, ощущение постоянного истощения без очевидных причин также могут быть связаны с ослаблением иммунной функции.

Пятый признак — отсутствие защитных титров антител в крови после перенесенной инфекции или в ответ на вакцинацию. Это говорит о том, что иммунная система не формирует полноценный защитный ответ.

«Появление одного или нескольких подобных симптомов — повод обратить внимание на состояние иммунной системы и при необходимости обратиться к специалисту для обследования», — заключила Ильинцева.

