Курьер мошенников потратил 14 млн пенсионера на электрокар и колокольню

В Ярославле курьер мошенников потратил 14 млн рублей, украденных у пенсионера
В Ярославле суд приговорил к 4 годам колонии 32-летнего курьера мошенников, который забрал у обманутого пенсионера 14 млн рублей и потратил их на электрокар, брендовые вещи и пожертвования на строительство колокольни. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

В июле 2025 года неизвестные позвонили жителю Переславля-Залесского, убедили его в том, что его деньги пытаются похитить, и заставили снять со счетов 14 миллионов рублей. Забирать наличные приехал нанятый курьер — 32-летний житель Москвы.

Получив рюкзак с миллионами, он решил оставить деньги себе, бросил работу, отключил телефон и начал жить на широкую ногу. Мужчина приобрел два айфона, макбук, брендовые очки, часы Rolex и электрокар Rising. Часть средств он пожертвовал храму и вложил в строительство колокольни. В суде курьер признал вину, извинился перед потерпевшим и обязался вернуть деньги, но к моменту вынесения приговора возместил лишь 60 тысяч рублей.

Суд назначил ему 4 года колонии общего режима и обязал выплатить оставшиеся 13,9 млн рублей.

Ранее в Волгограде пенсионер отдал курьерам мошенников 22 слитка золота.

 
