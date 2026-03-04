Размер шрифта
80-летняя женщина попала под суд за то, что принудила к сексу подростка

В Британии осудили 80-летнюю пенсионерку за насилие над подростком 1980-х годах
Shutterstock/FOTODOM

В Британии 80-летнюю пенсионерку приговорили к сроку за принуждение несовершеннолетнего к сексуальным действиям, пишет Mirror.

Из приговора суда следует, что Хейзел Темплтон в 1980-х годах принуждала потерпевшего, который тогда был подростком, прикасаться к ней и совершить половой акт дважды. Прокурор Джеффри Джонс зачитал на суде показания потерпевшего. В них он утверждает, что после случившегося у него появились проблемы с доверием, от которых страдали в том числе и близкие.

«Спустя более чем 40 лет мне и суду невозможно оценить ущерб, который подсудимая причинила мне и моей семье. <...> Эмоциональное насилие намного перевешивает физическое. То, что она украла, никогда не должно было принадлежать ей. Она использовала свое положение доверия, чтобы угрожать мне, сделав невозможным доверие к тем, кому можно было и нужно было доверять и кто мог бы помочь», — говорится в заявлении.

Адвокат подсудимой Сол Хартли отметил, что нет никаких оснований полагать, что его подзащитная может представлять в будущем опасность, однако судья приговорил Темплтон к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, которые должны отбываться одновременно с ее нынешним приговором. В 2025 году пенсионерка была приговорена к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за непристойные действия в отношении ребенка.

