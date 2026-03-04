Размер шрифта
Трое подростков распылили перцовый баллончик в пассажиров электрички в Ленобласти

В Ленобласти подростки распылили перцовый баллончик в электричке
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области задержаны трое подростков, которые распылили перцовый баллончик в пассажиров электрички. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в электричке «Невская Дубровка — Финляндский вокзал». На станции Щеглово трое юношей распылили перцовый баллончик в лица двух незнакомых им молодых людей.

Несовершеннолетних задержали. Следствие ходатайствует об их аресте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого петербуржец залил перцовым газом мужчину с новорожденным ребенком на руках. По словам местного жителя, он сделал замечание незнакомцу за рулем Toyota Camry. В ответ на замечание водитель иномарки достал перцовый баллончик, подошел к молодому отцу, который в этот момент укладывал младенца в автолюльку, и распылил содержимое. Слезоточивый газ попал в глаза новорожденной, у которой диагностировали ожог века.

Ранее в Екатеринбурге подростки облили мужчину перцовкой и выстрелили ему в голову из ракетницы.

 
