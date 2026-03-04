Размер шрифта
Дагестанка отомстила мужу за вторую жену и разгромила его магазин

В Дагестане женщина молотком разгромила магазин мужа из ревности

В Дагестане женщина молотком разгромила магазин мужа, из-за ревности к его второй жене. Об этом сообщается в Telegram-канале «Блог Дагестана».

Инцидент произошел на проспекте Акушинского в Махачкале. Первая жена бизнесмена разозлилась на мужа за то, что он делал подарки не только ей, но и второй супруге, пришла в его магазин и устроила погром.

Она сбросила с полок практически все бутылки с парфюмом и повредила припаркованный автомобиль. Свои действия женщина объяснила местью за предательство.

До этого москвичка узнала о любовнице мужа благодаря умной колонке. Мужчина заявил, что едет в командировку, а на деле отправился к любовнице в Торжок. Во время совместного времяпрепровождения он попросил виртуального помощника найти музыку для соития. Умная колонка дома у москвича продублировала запрос, после чего жена россиянина услышала воспроизведенные результаты поиска.

Ранее в Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу.

 
