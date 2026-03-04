Размер шрифта
Общество

Москалькова представила доклад о защите прав человека в 2025 году

Москалькова: востребованность института омбудсменов возросла в 2025 году
Максим Блинов/РИА Новости

Работа по защите прав и свобод человека в 2025 году продолжалась в условиях нарастающей геополитической напряженности и санкционного давления. Об этом, представляя доклад о деятельности института омбудсмена за прошлый год, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Именно в такой обстановке особенно возросла востребованность института омбудсменов как на федеральном, так и на региональном уровнях, о чем свидетельствует устойчивый рост количества обращений граждан», — сказала она.

По ее словам, главным приоритетом в 2025 году стала правозащитная поддержка участников специальной военной операции и их семей — на эту категорию пришлось более половины всех обращений. Благодаря взаимодействию с Минобороны, спецслужбами, МИД России и Международным комитетом Красного креста удалось оказать содействие в вопросах возвращения из плена и поиска пропавших без вести военнослужащих.

Также особое внимание уделялось социальной адаптации ветеранов, возвращающихся к мирной жизни. Москалькова отметила, что в соответствии с установками президента РФ, усилия сосредоточены на реабилитации, трудоустройстве и всесторонней поддержке ветеранов СВО. Так, совместно с региональными уполномоченными и фондом «Защитники Отечества» помощь получили более 4,5 тыс. заявителей по вопросам отпусков, медосвидетельствования, выплат и улучшения жилищных условий.

Она уточнила, что продолжалась работа с гражданами, эвакуированными с Украины и из приграничных регионов. По ее словам, несмотря на снижение числа обращений благодаря мерам господдержки, тема остается актуальной: в пунктах временного размещения проживают около 22 тыс. человек, включая 5 тыс. детей.

Москалькова подчеркнула, что по другим направлениям — здравоохранению, соцобеспечению, жилищным и трудовым правам, экологии, уголовно-процессуальной сфере — также зафиксирован прогресс. Всего в 2025 году удалось помочь более 83 тыс. человек.

Отдельно была отмечена инициатива председателя Совфеда Валентины Матвиенко о продлении программы материнского капитала до 2030 года — после этого число обращений по этой теме резко сократилось.

 
