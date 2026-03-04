Бывший муж, зарезавший медсестру в поликлинике, заявил, что сделал это из-за развода.

Mash: подозреваемый в убийстве медсестры на Урале напал на нее из-за развода

41-летний житель Свердловской области, задержанный по подозрению в убийстве бывшей жены в здании поликлиники, объяснил свои действия обидой из-за расставания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

41-летний мужчина ранее шесть раз привлекался к уголовной ответственности — за кражи, угоны, причинение вреда здоровью разной степени тяжести и нарушения ПДД.

Задержанный признался, что нанес бывшей жене семь ударов ножом в шею, объяснив это обидой из-за развода. 41-летней женщины осталось шестеро детей.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее россиянин напал с молотком на сожительницу и пытался свести счеты с жизнью.