Мужчина оказался в больнице, упав на металлический прут ягодицами

Вьетнамец упал ягодицами на металлический пруд и попал в больницу
Во вьетнамской провинции Куангнинь 38-летний мужчина был срочно доставлен в больницу после серьезной травмы — металлический строительный прут проник в его тело примерно на 30 сантиметров после неудачного падения, пишет Daily Star.

Обследование показало, что арматура вошла через анальное отверстие мужчины и повредила несколько внутренних органов. По данным врачей, металлический прут вызвал сильное кровотечение в анальном канале, мочевом пузыре и брюшной полости. Также были зафиксированы повреждения органов таза.

Во время операции медики обнаружили, что объект находится опасно близко к поясничной области пациента. У мужчины диагностировали ушиб передней стенки прямой кишки длиной около 3 см, повреждение левого мочеточника, разрыв возле почечной лоханки, а также разрыв стенки левой подвздошной артерии, что привело к сильному внутреннему кровотечению и образованию крупной гематомы.

Операция оказалась крайне сложной и длилась несколько часов. После хирургического вмешательства пациента поместили в отделение интенсивной терапии. Через несколько дней его состояние стабилизировалось: дренажи были сняты, а функции внутренних органов начали восстанавливаться.

Ранее женщина наелась яиц мечехвоста и оказалась на ИВЛ.

 
