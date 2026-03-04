Социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме

Правительство Москвы приняло ряд решений по оптимизации бюджетных расходов на фоне замедления роста доходов, при этом все социальные обязательства перед жителями столицы будут выполнены в полном объеме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным столичных властей, в январе–феврале 2026 года динамика роста доходов городского бюджета оказалась ниже запланированных 6,5% и составила в среднем около 2%.

В мэрии отметили, что в текущих экономических условиях такие показатели свидетельствуют об устойчивом и предсказуемом характере финансовой системы города.

Также город действует на упреждение: принятые решения направлены на безусловное выполнение социальных гарантий, сохранение стандартов качества оказания услуг во всех сферах, финансирование приоритетных инфраструктурных проектов и поддержку совместных мероприятий с Министерство обороны России, включая помощь военнослужащим и членам их семей.

В частности, дано поручение сократить на 15% численность административно-управленческого аппарата органов исполнительной власти. При этом штат сотрудников, обеспечивающих работу учреждений и реализацию городских проектов, а также специалистов, оказывающих социальные услуги населению, будет сохранен в полном объеме.

Кроме того, предусмотрена оптимизация инвестиционной программы: 10% от запланированных расходов будут перераспределены в пользу обеспечения социальных обязательств. Речь идет прежде всего о проектах, реализация которых еще не началась.

По ряду уже стартовавших проектов запланирована корректировка расходов, в том числе частичное сокращение отдельных мероприятий по благоустройству и культурно-массовых событий. При этом наиболее востребованные у москвичей мероприятия, способствующие развитию экономики города, будут сохранены.

Ключевые инфраструктурные проекты, включая программу реновации и строительство метро, продолжат реализовываться в полном объеме.

В мэрии подчеркнули, что такой подход позволит как адаптировать бюджет к текущим реалиям, так и сохранить устойчивость финансовой системы столицы и обеспечить выполнение стратегических задач Москвы, соблюдая все обязательства перед москвичами.