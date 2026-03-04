Размер шрифта
Общество

Подростки устроили погром в московском торговом центре

МВД: 16 подростков доставили в полицию после хулиганства в ТЦ Коммунарки
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские доставили в отделение 22 человека, в том числе 16 подростков, которые совершали противоправные действия в торговом центре в московской Коммунарке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что кадры, на которых посетители нарушают общественный порядок, попали в Сеть. Их правоохранители нашли в ходе мониторинга.

«С целью недопущений данных нарушений сотрудниками полиции было проведено профилактическое мероприятие. По результатам проверки полицейскими в территориальный отдел полиции доставлено 22 человека», — сказали там.

Как отметили в ГУ МВД, у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а также телефоны. В смартфонах несовершеннолетних нашли фотографии с признаками экстремистской символики. Проводится проверка, добавили в МВД.

Родителей подростков привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Самих несовершеннолетних оштрафовали по статье 5.35 КоАП РФ о мелком хулиганстве, заключили правоохранители.

Ранее в Кузбассе подросток угрожал школе ради подруги, которая не хотела на контрольную.

 
