Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин надругался над четырехлетней девочкой и получил 13 лет колонии

В Крыму осудили педофила, надругавшегося над четырехлетней девочкой
Pixabay

В Крыму вынесли приговор 33-летнему педофилу, который надругался над четырехлетней девочкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 4 июня 2025 года. Мужчина остался в квартире наедине с девочкой, которая приходилась родственницей его сожительнице, и надругался над ней. О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать ребенка, когда ей стало известно о преступлении в отношении дочери.

Следователи разобрались в деталях и обстоятельствах случившегося и собрали доказательную базу. Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее тюменец заступился за ребенка, над которым надругался педофил, и получил срок.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!