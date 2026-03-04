Россиянин надругался над четырехлетней девочкой и получил 13 лет колонии

В Крыму вынесли приговор 33-летнему педофилу, который надругался над четырехлетней девочкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 4 июня 2025 года. Мужчина остался в квартире наедине с девочкой, которая приходилась родственницей его сожительнице, и надругался над ней. О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать ребенка, когда ей стало известно о преступлении в отношении дочери.

Следователи разобрались в деталях и обстоятельствах случившегося и собрали доказательную базу. Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

