Голый мужчина с оружием бегал по рязанскому поселку и пугал прохожих

Mk.ru: в Рязанской области задержали мужчину, который бегал голым по поселку

В Рязанской области задержали голого мужчину, который бегал с оружием по поселку Варский и стрелял в прохожих. Об этом сообщает mk.ru.

Местные жители заметили обнаженного мужчину, который передвигался по улицам с предметом, похожим на автомат, и стрелял, целясь в прохожих. Очевидцы вызвали полицию. Нарушителя быстро задержали, никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим. Сотрудники полиции установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. При обыске в его квартире было изъято, предварительно, пневматическое оружие, которое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее голый мужчина следил за женщинами в примерочной торгового центра на Урале.