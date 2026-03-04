Осужденный за наркотики уголовник пытался украсть настольную игру про Ктулху

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уголовник со стажем внезапно проявил интерес к настольным играм и позаимствовал одну из них в книжном магазине Приморского района Санкт-Петербурга. О поимке рецидивиста рассказали в Telegram-канале городской Росгвардии.

Им оказался 39-летний безработный уроженец ростовского города Волгодонска, ранее судимый за воровство и хранение наркотиков.

Кражу из книжного магазина в торговом центре он совершил практически в открытую — подошел к витрине, взял коробку с игрой и двинулся к выходу, а потом пытался смешаться с толпой посетителей ТЦ.

Сотрудник магазина заметил кражу и нажал тревожную кнопку для вызова вневедомственной охраны. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого, изъяв у него украденную игру.

Судя по опубликованному ведомством фото коробки, на котором замазано название, это была базовая версия третьей редакции «Ужаса Аркхэма» — настольной игры по мотивам ужасов Лавкрафта и более ранней игровой системы «Зов Ктулху».

В сообщении Росгвардии указано, что стоимость похищенного рецидивистом товара составляла 7,6 тысячи рублей. На маркетплейсах эта же версия игры стоит еще дороже.

