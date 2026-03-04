Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Осужденный за наркотики уголовник пытался украсть настольную игру про Ктулху

Росгвардия Петербурга задержала рецидивиста за кражу настольной игры в книжном магазине
ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уголовник со стажем внезапно проявил интерес к настольным играм и позаимствовал одну из них в книжном магазине Приморского района Санкт-Петербурга. О поимке рецидивиста рассказали в Telegram-канале городской Росгвардии.

Им оказался 39-летний безработный уроженец ростовского города Волгодонска, ранее судимый за воровство и хранение наркотиков.

Кражу из книжного магазина в торговом центре он совершил практически в открытую — подошел к витрине, взял коробку с игрой и двинулся к выходу, а потом пытался смешаться с толпой посетителей ТЦ.

Сотрудник магазина заметил кражу и нажал тревожную кнопку для вызова вневедомственной охраны. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого, изъяв у него украденную игру.

Судя по опубликованному ведомством фото коробки, на котором замазано название, это была базовая версия третьей редакции «Ужаса Аркхэма» — настольной игры по мотивам ужасов Лавкрафта и более ранней игровой системы «Зов Ктулху».

В сообщении Росгвардии указано, что стоимость похищенного рецидивистом товара составляла 7,6 тысячи рублей. На маркетплейсах эта же версия игры стоит еще дороже.

Ранее за кражу настольных игр в Москве осудили сотрудника ПВЗ.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!