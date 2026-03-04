Размер шрифта
Россиянин использовал шампур в качестве последнего аргумента в споре и попал под суд

В Подмосковье осудили мужчину, ударившего оппонента шампуром в живот
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который в качестве последнего аргумента во время ссоры использовал шампур. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Пьяный мужчина на почве личной неприязни поссорился с потерпевшим и в ходе спора ударил его шампуром в живот. Вред, причиненный здоровью пострадавшего, оценили как тяжкий.

В результате суд признал нападавшего виновным по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подсудимому назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также с него взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Ранее казанец проткнул таксиста шампуром во время ссоры.

 
