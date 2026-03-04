Россиянин сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения спустя 20 лет

В Кузбассе 39-летнего мужчину обвинили в том, что он сжег дом 42-летней возлюбленной, отказавшейся к нему вернуться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Ленинградской в городе Прокопьевске — патрульные заметили горящий частный дом и вызвали пожарных. Выяснилось, что причиной стал поджог, а ущерб превысил 500 тысяч рублей. Хозяйка в это время находилась в другом месте.

Полицейские по подозрению в поджоге задержали ранее неоднократно судимого знакомого потерпевшей— 20 лет назад они состояли в отношениях. Незадолго до случившегося мужчина хотел возобновить отношения с женщиной, но ее супруг оказался против.

По версии правоохранителей, после этого злоумышленник проник в дом женщины, залил горючую смесь в печь и растопил ее. После поджога он скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Братске пенсионер сжег 24 чужие дачи.