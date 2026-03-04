Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения спустя 20 лет

В Кузбассе мужчина сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе 39-летнего мужчину обвинили в том, что он сжег дом 42-летней возлюбленной, отказавшейся к нему вернуться. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Ленинградской в городе Прокопьевске — патрульные заметили горящий частный дом и вызвали пожарных. Выяснилось, что причиной стал поджог, а ущерб превысил 500 тысяч рублей. Хозяйка в это время находилась в другом месте.

Полицейские по подозрению в поджоге задержали ранее неоднократно судимого знакомого потерпевшей— 20 лет назад они состояли в отношениях. Незадолго до случившегося мужчина хотел возобновить отношения с женщиной, но ее супруг оказался против.

По версии правоохранителей, после этого злоумышленник проник в дом женщины, залил горючую смесь в печь и растопил ее. После поджога он скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Братске пенсионер сжег 24 чужие дачи.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!