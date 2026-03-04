Размер шрифта
Общество

В музее «Царь-макет» объявили дату открытия азиатских территорий

Музей-диорама «Царь-макет» откроет азиатский зал 19 марта
Пресс-служба музея-диорамы «Царь-макет»

Московский музей-диорама «Царь-макет» откроет зал азиатских территорий 19 марта, сообщает пресс-служба музея.

Посетители впервые смогут увидеть интерактивные территории азиатской части России, среди которых Хабаровск, Камчатский край, Якутск, Байкал и другие.

Также на макете можно будет увидеть Японское море, Ленские столбы и другие достопримечательности.

Кроме того, макетчики изобразили промышленность России в алмазной кимберлитовой трубке в Якутии.

Напомним, производство азиатского зала началось в 2021 году. В первом зале представлены 35 городов Европейской части России.

 
