Общество

Новорожденный попал в больницу после кормления смесью с токсинами

Daily Mail: британка случайно кормила новорожденного сына смесью с токсинами
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии новорожденный мальчик попал в больницу из-за того, что мать кормила его детской смесью с токсинами, пишет Daily Mail.

Жительница Манчестера Кэтрин Александер заявила, что ее новорожденный сын Арло несколько месяцев страдал от сильной рвоты и боли после того, как она кормила его детскими смесями, которые позже были отозваны из-за возможного содержания токсина.

По словам 24-летней матери, сразу после рождения сына она начала кормить его смесью Cow & Gate First Infant Milk, поскольку использовала этот бренд и с первым ребенком. Однако вскоре после возвращения из больницы младенец начал «кричать от боли», которая сопровождалась приступами рвоты.

Семья срочно отвезла ребенка в больницу, где врачи диагностировали у него бактериальную инфекцию. Арло провел пять дней в стационаре с зондом для кормления. После этого его перевели на другую смесь.

Но после выписки симптомы не исчезли, и мать решила попробовать другую смесь. В течение трех месяцев ребенок ежедневно страдал от рвоты, а также от диареи и запоров.

Лишь в марте Александер узнала, что все три смеси, которыми она кормила сына, входили в партии, отозванные из-за возможного содержания цереулида — токсина, вызывающего тошноту, рвоту и боли в животе.

По словам британки, после перехода на очередную смесь симптомы у ребенка исчезли практически сразу. Кэтрин признается, что до сих пор испытывает сильное чувство вины из-за случившегося и считает, что производители должны компенсировать ущерб семьям, столкнувшимся с подобными проблемами. Она также переживает о возможных долгосрочных последствиях для здоровья своего ребенка.

Ранее в США женщина родила рекордного по размерам ребенка.

 
