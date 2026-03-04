Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Наследный принц Ирана заявил о желании прийти к власти с помощью Запада

Реза Пехлеви: Иран должен сблизиться с западным миром
European Union

Иран должен сблизиться с западным миром, а не с восточным заявил наследный принц Ирана Реза Пехлеви в новом выпуске российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

В рамках пранка Вован и Лексус поговорили с Пехлеви от имени президента Европейской народной партии Манфреда Вебера и от имени советников канцлера Мерца.

«Наши наилучшие интересы национальной безопасности, стратегические интересы заключаются в том, чтобы сблизиться с западным миром, а не с восточным», — сказал он.

Пехлеви заявил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

«Мы говорили с американцами и израильтянами о том, что касается КСИР или любых других структур, входящих в состав силовых органов, включая министерство разведки и так далее, их необходимо нейтрализовать, чтобы у людей появился шанс вернуться на улицы и в конечном итоге захватить власть», — сказал Пехлеви.

Также наследный принц Ирана попросил у Европы захватить посольства Ирана.

«Режим никогда не был так слаб. Поэтому некоторые меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное, будут иметь большое значение», — сказал он.

По мнению Пехлеви, он пользуется большой популярностью в стране.

«Мое имя скандируют. Мое имя написано на стенах. Лозунги на улицах призывают к моему возвращению в Иран. Все это свидетельствует об огромной поддержке внутри Ирана», — заявил он.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!