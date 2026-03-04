Наследный принц Ирана заявил о желании прийти к власти с помощью Запада

Иран должен сблизиться с западным миром, а не с восточным заявил наследный принц Ирана Реза Пехлеви в новом выпуске российских пранк-журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

В рамках пранка Вован и Лексус поговорили с Пехлеви от имени президента Европейской народной партии Манфреда Вебера и от имени советников канцлера Мерца.

«Наши наилучшие интересы национальной безопасности, стратегические интересы заключаются в том, чтобы сблизиться с западным миром, а не с восточным», — сказал он.

Пехлеви заявил, что он будет готов возглавить Иран после «краха режима».

«Мы говорили с американцами и израильтянами о том, что касается КСИР или любых других структур, входящих в состав силовых органов, включая министерство разведки и так далее, их необходимо нейтрализовать, чтобы у людей появился шанс вернуться на улицы и в конечном итоге захватить власть», — сказал Пехлеви.

Также наследный принц Ирана попросил у Европы захватить посольства Ирана.

«Режим никогда не был так слаб. Поэтому некоторые меры, включая дипломатические шаги, такие как высылка дипломатов, захват посольств и тому подобное, будут иметь большое значение», — сказал он.

По мнению Пехлеви, он пользуется большой популярностью в стране.

«Мое имя скандируют. Мое имя написано на стенах. Лозунги на улицах призывают к моему возвращению в Иран. Все это свидетельствует об огромной поддержке внутри Ирана», — заявил он.