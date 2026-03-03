Размер шрифта
Студент впал в кому после того, как играл в компьютер четыре дня без перерыва

В Тайване студент попал в больницу после того, как четыре дня играл в игры
Евгений Биятов/РИА Новости

В Тайване четыре дня игр без отдыха закончились для студента комой. Об этом сообщает MSNews.

Молодой человек провел три ночи и четыре дня за компьютерными играми, изредка делая непродолжительные перерывы. При этом мать уговаривала его отдохнуть, но юноша ее не слушал.

В один из ночных перерывов он пошел в ванную. Родители проснулись после того, как услышали его громкий крик. Позже он потерял сознание.

«Его срочно доставили в больницу, где врачи обнаружили разрыв мозговой артерии, вызвавший сильное кровоизлияние в мозг», – сообщается в публикации.

Студенту экстренно провели операцию, но его состояние все равно оставалось критическим, он впал в кому. Оказавшись в этом состоянии, он не подавал признаков восстановления сознания, поэтому семья приняла тяжелое решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Комментируя ситуацию, эксперт издания подчеркнула, что риск оказаться в подобном состоянии есть даже у людей, которые не страдают от высокого давления или уровня холестерина в крови.

Ранее в Краснодаре подросток впал в кому после падения с крыши трамвая.

 
