Врач рассказала, как повысить успеваемость ребенка с помощью питания

Правильное питание и уменьшение количества продуктов в рационе, в которых содержатся простые углеводы, способствуют улучшению памяти и успеваемости ребенка, особенно если у него есть лишний вес. Об этом «Известиям» рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» клиника академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Специалист объяснила, что при ожирении жировая ткань функционирует как активный эндокринный орган, выделяя провоспалительные вещества. Эти соединения оказывают влияние на работу мозга ребенка, ухудшая его память и скорость обработки новой информации. При этом дополнительным фактором также является инсулинорезистентность.

«Из-за перегрузки простыми углеводами клетки мозга перестают адекватно воспринимать инсулин (ключевой гормон для работы нейронов). Мозг «голодает» среди изобилия калорий, что снижает когнитивные способности, особенно абстрактное и логическое мышление, необходимое для математических задач», — отметила врач.

Она добавила, что дети с избыточной массой тела часто сталкиваются с нарушениями сна, в том числе с эпизодами остановки дыхания. В результате у них возникает хронический недосып и снижается способность к обучению.

По словам педиатра, корректировка питания способна положительно отразиться на успеваемости ребенка уже в первые месяцы. Для этого необходимо включить в рацион источники омега 3 жирных кислот, продукты с медленными углеводами, яйца, молочные жиры, овощи и зелень. Также добиваться успехов в учебе поможет физическая нагрузка, которая снижает уровень кортизола и улучшает чувствительность к инсулину.

Ранее питание колбасами и конфетами связали со снижением уровня IQ у детей.